Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ardından bu sabah itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim uygulamaya konuldu. Benzin litre fiyatı 52,10 TL’ye, motorin litre fiyatı ise 53,19 TL’ye geriledi. LPG’de litre fiyatı 27,71 TL olarak belirlendi.

Yapılan indirimler gece yarısından itibaren Türkiye genelinde geçerli oldu. Araç sahipleri pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşmaya başladı.

Brent petrolün varil fiyatının 84 doların altına gerilemesi, akaryakıt maliyetlerini aşağı çekti. Sektör temsilcileri, döviz kuru ve petrol fiyatlarında ani değişim yaşanmadığı sürece önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de olabileceğini belirtti.

Yozgat Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 53.66 TL

Motorin litre fiyatı: 54.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.46 TL