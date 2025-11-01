Son olarak benzine 1 lira 14 kuruş zam geldi. İstanbul’da benzin 53 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 54 TL’yi geçti. Motorin fiyatları ise 56 TL’nin üzerine çıktı.

Zamların Arkası Kesilmiyor

Döviz kurundaki dalgalanma, küresel petrol fiyatlarındaki artış ve ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine gelen 3 TL’lik zammın ardından, bu kez benzine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

Dijital Türk Lirası yolda!
Akaryakıtta Beklenmedik Zam! (1)

Benzin 54 TL’yi Geçti

Zam sonrası İstanbul’da benzin litre fiyatı 53 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 54 TL’yi aştı. Motorin fiyatları ise 56 TL’nin üzerine çıktı. LPG fiyatlarında da bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor.

Bazı İller İçin Akaryakıt Fiyatları Şu Şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.49 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL

Akaryakıtta Beklenmedik Zam! (3)

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.32 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.35 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL

Yozgat:

Benzin: 55.05 TL

Motorin: 57.18 TL

LPG: 27.70 TL

Vatandaşlar Ne Diyor

Sürücüler, art arda gelen zamların ardından yakıt masraflarının ciddi şekilde arttığını vurgulayarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın bütçelerini zorladığını ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi