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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarına yönelik gündemde dolaşan 9 liralık ek ÖTV zammı iddialarına son verdi.

Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından artan akaryakıt fiyatlarına dair çıkan spekülasyonlara net bir açıklama getiren Bakan Şimşek, "ÖTV ve KDV artışları tekrarlanmayacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde konuşulan ve akaryakıta ek olarak beklentisi oluşan ÖTV zammıyla ilgili tartışmalar, Maliye Bakanı'nın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla son buldu. Daha önce uygulanan 5 liralık ek ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle gündeme gelen 9 liralık iddia, Bakan Şimşek'in net bir dille yalanlamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışına değinen Bakan Şimşek, "Temmuzda bütçeyi düzeltmek için KDV gibi, ÖTV gibi vergi artışlarına gittik. Ancak bu artışlar tekrarlanmayacak" ifadelerini kullandı. Bahsi geçen iddialara yönelik resmi açıklamanın ardından, vatandaşlar arasında oluşan endişelerin giderilmesi hedefleniyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte, akaryakıt fiyatlarına gelecek olası bir 9 liralık ek zammın geçersiz olduğu belirtiliyor. Bu açıklama, akaryakıt fiyatlarına dair spekülasyonların önüne geçerken, vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.