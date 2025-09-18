Brent petrol ve döviz kurundaki oynaklık, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör yetkilileri, araç sahiplerini artışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, fiyat artışının özellikle şehirlerarası yolculuk yapan ve yüksek yakıt tüketimli araç kullanan vatandaşları doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Araç sahiplerine yakıt tüketimini optimize etmeleri ve güncel fiyatları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatındaki artışın temel nedenleri arasında döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor. Yetkililer, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaların kısa vadede sürebileceğine dikkat çekiyor.

Araç sahiplerinin bu süreçte bütçelerini planlaması ve gereksiz yakıt tüketiminden kaçınması öneriliyor. Uzmanlar, özellikle uzun yolculuklar öncesinde yakıt fiyatlarını kontrol etmenin önemine vurgu yapıyor.