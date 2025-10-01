Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken, vatandaşın en çok kullandığı kalemlerden otogaza yeni zam yolda.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) litre fiyatına yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor.

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel arz-talep dengesi ve döviz kurundaki artış, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Vergi artışlarının da eklenmesiyle birlikte fiyatlar sık sık güncelleniyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Benzin ve motorin fiyatları şimdilik sabit kalırken, sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde bu ürünlerde de yeni ayarlamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Otogaza yapılması beklenen zammın ardından sürücülerin litre başına maliyeti ciddi oranda artacak.

Vatandaşın Gündeminde Akaryakıt

Son aylarda sıklaşan zam haberleri, araç sahiplerini depo doldurmaya yönlendiriyor. Uzmanlar, petrol piyasasındaki küresel gelişmeler ve döviz hareketliliğine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların süreceğini öngörüyor.

Resmi fiyat listeleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) onayı sonrası netleşecek.