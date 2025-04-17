Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 92 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu zam, 17 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla yürürlüğe girerek pompa fiyatlarına yansıdı.

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyelerine yaklaşması ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket, rafineri çıkış fiyatlarını etkiledi. Buna bağlı olarak, benzin fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi.

Yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortalama 43,50 ila 44,50 lira arasında değişirken, Yozgat'ta güncel benzin litre fiyatı 44 lira 22 kuruş oldu. Fiyatlar, ilçe ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Motorinin litre fiyatı Yozgat genelinde ortalama 42 lira 80 kuruş seviyelerinde sabit kalmaya devam ediyor.

EPDK tarafından belirlenen fiyat politikası gereği, akaryakıt ürünlerinin nihai satış fiyatı; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), KDV (Katma Değer Vergisi) ve dağıtım şirketlerinin belirlediği kâr marjları doğrultusunda hesaplanıyor. Bu nedenle fiyatlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere duyarlı şekilde günlük olarak güncelleniyor.

Vatandaşlar, sıklaşan fiyat değişimlerinden dolayı akaryakıt alımlarını çoğu zaman zam öncesine denk getirmeye çalışıyor. Özellikle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım yapan araç sahipleri, bu artışların maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri ise önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında yeni bir artış yaşanması durumunda, motorin fiyatlarında da benzer bir zam ihtimalinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.