Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor. Bugün, 3 Ağustos 2024 itibarıyla "benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir güncelleme var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin ve motorin litre fiyatları kaç TL?" en çok aratılan konulardan biri olarak öne çıktı.

Orta Doğu'da yaşana gerilimin piyasaya etki etmesi beklenirken benzin fiyatlarına 6 Ağustos 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Ancak, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugünkü akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 45,20 TL

Benzinin litre fiyatı ise ortalama 43,64 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanan rafineri satış fiyatına göre belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.