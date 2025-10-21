Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün ardından motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirimin yapılması bekleniyor.
Enerji piyasası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine yapılacak indirimin yarından itibaren geçerli olması planlanıyor.
Benzinde Değişiklik Yok
Motorin fiyatlarında düşüş yaşanırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Uzmanlar, petrol fiyatlarının son haftalarda küresel piyasalarda gerilemesinin yanı sıra döviz kurundaki yatay seyrin de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdığını belirtiyor.
Muhabir: İrem Çitak