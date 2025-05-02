Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin ve LPG fiyatlarında önümüzdeki günlerde önemli oranlarda indirim yapılacak.

Uluslararası piyasalarda bir süredir 65 dolar seviyesinde dalgalanan Brent petrol, son günlerde 62 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, rafineri çıkış fiyatlarını etkileyerek akaryakıt pompa fiyatlarında aşağı yönlü bir revizyonun önünü açtı.

Motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla litre başına 1 TL indirim bekleniyor. LPG’de ise pazartesi gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL’lik bir fiyat düşüşü öngörülüyor.

İndirimlerin, dağıtım firmalarının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte tüketicilere doğrudan yansıması bekleniyor. Gelişmeler, petrol piyasasındaki seyrin yanı sıra döviz kuru gibi diğer belirleyici faktörlere bağlı olarak da şekillenebilir.