Akaryakıt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1397349

1-İdarenin a) Adı : YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Bahçeşehir Mahallesi Selimiye Caddesi No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542123700 - 3542122757 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt Ürünleri b) Niteliği, türü ve miktarı : Yerköy İlçe Emn. Md. 19000lt motorin 11000lt k. benzin, Boğazlıyan İlçe Emn. Md. 19500lt motorin 8500lt k. benzin, Çekerek İlçe Emn. Md. 7500lt motorin 2000lt k. benzin, Aydıncık İlçe Emn. Amr. 3500lt motorin, Çandır İlçe Emn. Amr. 5000lt motorin 3000lt k. benzin, Kadışehri İlçe Emn. Amir. 5000lt motorin 2000lt k. benzin, Saraykent İlçe Emn. Amr. 6000lt Motorin 1000lt k. benzin, Yenifakılı İlçe Emn. Amr. 8500lt motorin.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçe Emniyet Müdürlükleri / Amirliklerinin bulunduğu, ilçe belediyesi sorumluluk sınırları dahilinde yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonlarından, araçların depolarına ve hizmet binalarında bulunan jeneratörlerin depolarına 24 saat esasına göre ihtiyaç nispetinde pey der pey yüklenecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin / Amirliklerinin bulunduğu belediye sorumluluk sınırları dahilindeki bulunan bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının depolarına ve hizmet binalarının jeneratörlerine ihtiyacı nispetinde peyderpey 24 saat esasına göre alınacaktır. Bu durum 31.12.2024 tarihine kadar devam edecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bahçeşehir Mahallesi Selimiye 1.Cadde No: 5 Merkez/YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.