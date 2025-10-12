Dün sabah itibarıyla akaryakıtta yeni indirimler uygulandı. Benzin litre fiyatı 52,10 TL'ye, motorin litre fiyatı 53,19 TL'ye geriledi. LPG'de ise litre fiyatı 27,71 TL bandına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatının 84 doların altına gerilemesi, akaryakıt maliyetlerini aşağı çekti. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarında ani bir değişim yaşanmadığı taktirde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de olabileceğini öngörüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Bazı illerde güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.15 TL

Motorin litre fiyatı: 53.23 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 51.98 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Yozgat

Benzin litre fiyatı: 53.66 TL

Motorin litre fiyatı: 54.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.46 TL