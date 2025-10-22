AMotorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim yapıldı.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişiyor.

Akaryakıtta son olarak 8 Ekim'de benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yeni bir indirim daha uygulandı.

Motorine 98 Kuruş İndirim Uygulandı

Motorine beklenen 98 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin pompa fiyatı 53 liranın altına indi. Benzinin litresinde ise bazı illerde yaklaşık 10 kuruşluk kısmi artış yaşandı.

Yozgat’ta Tabelaya Yansıyan Fiyatlar

KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ 53,70 39,30 53,99 53,99 32,25 27,91 25,40 28,23