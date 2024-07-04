Dün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi.
1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında maktu ÖTV oranları motorinde 8,86 TL + KDV, benzinde 9,45 TL + KDV ve otogazda ise 7,26 TL + KDV olarak uygulanıyordu.
Yapılan yeni zamlarla birlikte akaryakıtın pompa fiyatları şu şekilde arttı: motorinde 2,07 TL, benzinde 2,21 TL ve otogazda 1,7 TL.
Yozgat’ta güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:
Benzin: 44,79 TL
Motorin: 44,27 TL
Otogaz: 21,69 TL
Muhabir: Melike Aslı Arslan