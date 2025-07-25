Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Temmuz 2025 Cuma sabahından itibaren LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yeni zamlar pompa fiyatlarına yansıtıldı.

LPG’ye 42 Kuruş Zam

Özellikle LPG (otogaz) fiyatlarında belirlenen zam, litre başına ortalama 42 kuruş seviyesinde gerçekleşti. Bu artış, LPG kullanan milyonlarca sürücüyü doğrudan etkilerken, zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler için geri sayım başladı. Sektör temsilcileri, akşam saatlerinde ve hafta sonu boyunca akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Motorin ve Benzin Fiyatları da Artış Gösterdi

LPG’nin yanı sıra motorin ve benzin fiyatlarında da döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş paralelinde artışlar görüldü. Son zamlarla birlikte motorin ve benzin fiyatları, son haftalarda yaşanan dalgalanmanın ardından yeniden yükseliş trendine girdi.

Döviz Kuru ve Brent Petrol Fiyatları Fiyatları Belirliyor

Uzmanlar, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve dünya petrol piyasalarındaki fiyat hareketlerinin akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. Brent petrolün uluslararası piyasalarda artış göstermesi ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Vatandaşlar Zam Öncesi Fiyatları Takip Ediyor

Sürücüler ve tüketiciler, yeni zam öncesinde depolarını daha uygun fiyatlarla doldurabilmek için akaryakıt istasyonlarına akın ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde fiyat dalgalanmalarının devam edebileceği uyarısında bulunarak, tüketicilerin güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.