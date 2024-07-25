Benzin ve motorin fiyatları döviz kuru, petrol fiyatları ve vergilerden etkilenmeye devam ediyor. Yeni bir gelişmesi olarak motorine indirim geldi.

Son günlerde döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde sürekli bir etki yaratıyor. Ancak yeni bir gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarına önemli bir indirim yapıldı.

İşte Yozgat 25 Temmuz itibarıyla güncel benzin ve motorin litre fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44,79 TL

Motorin litre fiyatı: 42,96 TL

LPG litre fiyatı: 21,69 TL