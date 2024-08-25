25 Ağustos 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Son dönemdeki indirim ve zamların ardından, bugün benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir düzenleme yapıldı. Bu gelişmeler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi artışlarının akaryakıt sektöründeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Bugün itibarıyla benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruş, motorin fiyatlarında ise 79 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu indirimler, tüketicilerin akaryakıt harcamalarında rahatlama sağlayabilir. Ancak, petrol fiyatlarındaki değişimlerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların, gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebileceği unutulmamalıdır.

YOZGAT AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42,73 TL

Motorin litre fiyatı: 42,19 TL

LPG litre fiyatı: 22,79 TL