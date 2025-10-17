Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL’lik indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirimle birlikte, büyükşehirlerde pompa fiyatlarının İstanbul’da yaklaşık 51 TL, Ankara ve İzmir’de ise 52 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

Son dönemde küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlik, özellikle Brent petrol fiyatlarında sert iniş çıkışlara neden oluyor. Bu dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan döviz kuru hareketleriyle birleşince, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin ve kur değişimlerinin takip edilmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki günlerde motorin ve LPG fiyatlarında da yeni düzenlemeler olabileceğine dikkat çekiyor.