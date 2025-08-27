Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ın katılımıyla yeni akademik yıl öncesi Üniversite Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla bu yıl Yozgat’a üniversite eğitimi için 4 bin 511 yeni öğrencinin geleceği belirtildi. 25 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Yozgat Bozok Üniversitesi için kent genelinde altyapı ve hizmet çalışmaları hızlandırılıyor.

Koordinasyon toplantısında, yeni gelecek öğrencilerin kent yaşamına uyum sağlaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla alınacak önlemler ele alındı. Öğrencilerin güvenliği, barınacakları yurtlar, toplu taşıma imkanları ile sosyal ve kültürel alanlar gibi konular değerlendirildi.