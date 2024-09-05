Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin 8. Olağan Büyük Kongre sürecini başlatma kararını imzaladı. Bu kapsamda, kongre süreci 4 Eylül itibarıyla resmen başlamış olacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve kongre takvimi belirlendi.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından sunulan kongre hazırlıkları ve takvimi değerlendirildi.

Buna göre, ilk kongreler 12 Ekim'de belde ve ilçelerde yapılacak. İl kongrelerinin Nisan 2025 sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, büyük kongrenin 2025 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında yaptığı değerlendirmede, partideki değişim tartışmalarına değindi. Erdoğan, “Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak” şeklinde konuştu.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş ile toplantıda bir araya gelerek, Yozgat’la ilgili kongre sürecini masaya yatırdı.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan ile İl Başkanı Altuntaş, partilerinin Yozgat’la ilgili durumlarını Teşkilat Başkanı Kandemir’le birlikte değerlendirdi.