Ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekili adayları, Süleyman Şahan, İskender Minar ve Yusuf İbiş katıldı.
Hizmet-İş Sendikamızı ziyaret eden heyet işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını tebrik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, "Birlikte yeniden ayağa kalkmak, mücadele etmek, güçlüyüz demek için buradayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel 1 Mayıs programlarımızı Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz programla, işçi kardeşlerimizle deprem dayanışmamız sebebiyle başlatmış olduk” diye konuştu. Alpaslan Demir