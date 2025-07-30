AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ve beraberindeki Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Akif Karaarslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karaarslan’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Gün, Yozgat’ın sağlık hizmetlerinin daha da gelişmesi adına yapılacak her türlü çalışmada destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dr. Karaarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için ekip olarak gayret göstereceklerini belirtti.