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Hasan Arun AK Parti binasında yoğun bir katılımla Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Arun’un aday adaylığını açıklamasının ardından kim olduğu araştırıyor. Detaylar haberimizde:

HASAN ARUN KİMDİR?

Hasan Arun gazetemize özel açıklamalarda bulunarak kendini şu şekilde tanıttı:

"29 Ekim 1974 Yozgat doğumlu.

Lisans Eğitimleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Eğitim Fakültesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – İlahiyat Fakültesi

Anadolu Üniversitesi – Uluslararası ilişkiler Bölümü

Yüksek Lisans (Master) Eğitimlerim;

Sakarya Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doktora Eğitimi;

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmekteyim. Çalışma alanım

'Ortadoğu' dur. Çalışma alanımla ilgili olarak birçok Ortadoğu ülkesine ziyarette bulundum.

Çeşitli Üniversitelerden birçok sertifikalar aldı.

Siyasal İletişim

Yönetim ve Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

Dış Politika ve Diploması gibi

Çeşitli Üniversitelerde birçok kez akademik konferanslar verdim.

Bilimsel makale çalışmalarında bulunup, gazetelerde köşe yazıları yazdım. Bazı kanallara konuşmacı olarak katıldım. Üst düzey yöneticilere Siyasal İletişim Danışmanlığı yaptım.

26 yıldır Yozgat’ta çeşitli okullarda öğretmenlik, Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundum. Halen Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Görevlerim esnasında devletim tarafından başarı, üstün başarı ve aylıkla ödüllendirme ile taltif edildim.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldım. Yozgat Strateji Düşünce kurucu başkanlığını yaptım. Çeşitli STK’ larda başkan vekilliği ve istişare kurul üyeliği yaptım. İş hayatı olarak Yozgat Merkez’de inşaat ve taahhüt işleri yaptım. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösterdim. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça dilleri bilmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım."