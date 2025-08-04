AK Parti Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos ayı grup toplantısı, İl Başkan Vekili Mehmet İhsan Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Yerel Yönetimler Başkanı Harun Aslan ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Görüşmelerde Yozgat’ın tüm ilçelerine yönelik yatırımlar, devam eden projeler ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet İhsan Varol yaptığı açıklamada, şehrin her köşesine hizmet götürmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.