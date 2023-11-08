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AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yerel seçimlerle ilgili önemli kararlar alındı ve seçim takvimi belirlendi.

AK Parti, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için büyük bir hazırlık dönemine giriş yaparken, aday belirleme süreci hız kazanıyor. Parti yetkilileri, seçim öncesi ayrıntılı bir takvim açıkladı. AK Parti, yerel seçimlere yönelik stratejik adımlarını atarak, seçim sürecine hazırlandığını gösteriyor.

ADAY BAŞVURULARI 9-17 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

AK Parti, aday adaylarının başvurularını kabul etmek için 9 Kasım'dan itibaren harekete geçiyor. Aday başvuruları 17 Kasım'a kadar devam edecek. Bu süreç, seçimlere katılmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

ELEKTRONİK TEMAYÜL YOKLAMASI 19 KASIM'DA YAPILACAK

Partinin belirlediği takvime göre, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Bu yoklama, tüm illerde aynı anda gerçekleşecek ve partinin temayül sonuçlarına etki edecek önemli bir aşama olacak.

AK Parti, yerel seçimlere yönelik stratejik adımlarını atarken, aday belirleme sürecini titizlikle sürdürüyor. Mahalli İdareler Seçimleri için aday adayları, belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilirler. Seçimlere katılmak isteyenler için bu süreç, kritik bir aşama olarak görünüyor.