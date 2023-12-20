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Yerel seçimlere yönelik hazırlıklar hız kazanırken, AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu. Parti içinde yapılan temayül yoklamasının sonuçları ortaya çıktı ve gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilen üç aday adayının ismini paylaştı.

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyeceği adayı özenle seçiyor. Yapılan temayül yoklamasının ardından ortaya çıkan sonuçları paylaşan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Erdoğan'a sunulan isimleri aktardı.

Deniz Zeyrek'in verdiği bilgiye göre, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu birinci sırada yer alırken, eski bakan Murat Kurum üçüncü sırada kendisine yer buldu. İkinci sırayı ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan aldı.

Zeyrek, yazısında ayrıca, "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" notunu düşerek, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in bu sürpriz isim olup olmadığını merak uyandırdı.

Bu gelişmelerle birlikte, AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesine dair heyecan dorukta. Parti içindeki bu önemli gelişmeler, yerel seçim atmosferine daha da renk katıyor.