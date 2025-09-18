AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 6 yıllık görev süresinin ardından istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yürüttüğü görevini bugün itibarıyla bıraktığını ve emanetini teslim ettiğini belirtti.

Yıldırım, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

Elazığ’daki istifanın ardından, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de görevini bıraktığını duyurdu. Laçin, istifasının kendi takdiri ve Genel Merkez’in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.

Laçin, yaptığı açıklamada, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır” dedi. Görev süresi boyunca teşkilatlarla yakın çalıştığını vurgulayan Laçin, partinin bir neferi olarak kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.