AK Parti’de son üç günde art arda yaşanan istifalar dikkat çekti. Elazığ ve Muğla ile başlayan süreçte toplam 7 il başkanı görevinden ayrıldı. Tunceli’de de istifanın gündemde olduğu iddia edildi.

AK Parti’de üç gün içerisinde 7 il başkanı görevini bıraktı. Önceki gün Elazığ ve Muğla il başkanlarının istifalarının ardından dün de Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk istifa ettiklerini açıkladı.

Son olarak AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevinden ayrıldığını duyurdu. Böylece üç gün içerisinde 7 il başkanı partideki görevini bırakmış oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, partide istifaların süreceğini iddia ederek sıradaki ilin Tunceli olduğunu öne sürdü.