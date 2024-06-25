Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 7 ilde il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

AK Parti, 7 ilde il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak illerinde il başkanları değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle bu atamalar gerçekleştirildi.

Yeni atamalar şu şekilde:

Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan atandı.

Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin getirildi.

Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı atandı.

Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu getirildi.

Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu atandı.

Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa getirildi.

Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi. Açıklamada ayrıca, eski il başkanlarına bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Bu atamalar, AK Parti'nin teşkilat yapısında dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım sergileme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni atanan il başkanlarının, bulundukları illerde AK Parti'nin hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.