AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılarak Yozgat’ı konuştu.

Toplantıda, Yozgat'ın mevcut durumu ve geleceğe dönük projeler ele alındı. AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ve teşkilat başkan yardımcıları ile bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını ve parti teşkilatının bu süreçteki rolünü masaya yatırdılar.

“YOZGAT ÖZELİNDE İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Milletvekili Akgül, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir başkanlığında; AK Parti Genel Merkez'imizde Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ve teşkilat başkan yardımcılarımızla birlikte Yozgat özelinde istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız partimize, teşkilatlarımıza ve Yozgat'ımıza hayırlı olsun. ‘Tevazu, samimiyet ve gayretle’ AK Parti'mizin güçlü yarınları için durmak yok yola devam” dedi.

“TOPLANTIMIZI YAPTIK”

Milletvekili Şahan, “Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir Başkanlığında Yozgat Milletvekilimiz TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ve Yozgat İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ile beraber istişare toplantımızı yaptık” ifadelerini kullandı.