Yeni yönetimle ilgili olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, kadınların siyasetteki önemine dikkat çekerek, “Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi, hiçbir siyasi hareketin de başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de AK Parti olarak ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Yozgat Kadın Kolları yeni yönetimi hayırlara vesile olsun. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne Yozgat kadın kollarında görev yapan her kadınımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün göreve başlayacak kadınlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Kandemir, yeni yönetimle birlikte “Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız” diyerek, kadın ve gençlik teşkilatlanmasının diğer partilere örnek teşkil ettiğini vurguladı. Kandemir, kadınların toplum ve siyasetteki etkisini de şöyle anlattı: “Erkeği eğitirsen bir kişi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin. Atalarımız ‘Er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur’ demiştir. Kadın aileden başlayarak tüm toplumu etkiler. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı, kadının da ailenin temeli olduğudur. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor.”

Kandemir, kadınların siyasetteki etkin rolüne dikkat çekerek, “Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim: Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor ve haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir.” dedi.

2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kandemir, kadınlardan beklentilerini şöyle dile getirdi: “Bu hedefin tutturulmasında kadınlarımızdan beklentimiz büyüktür. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bizdeki muhalefet ise hiç çalışmadan ‘Armut piş, ağzıma düş’ mantığıyla iktidar bekliyor. Görüyorsunuz, 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse daha 22 yıl da beklerler, 222 yıl da beklerler. Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsizlere asla bırakmaz. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere emanet etmez.”

Kandemir açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Çalışan dağları aşar, çalışmayan düz ovada şaşar. Rabb’imiz de erkek olsun, kadın olsun, hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğini müjdesini veriyor. Biz bugünlere erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hep beraber çok çalışarak, emek vererek, ter dökerek, kafa patlatarak ve her zemin ve şartta mücadeleyi diri tutarak geldik.”

“Güçlü Bir Ekiple Hedefe Ulaşacağız”

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öcal, yeni yönetimle ilgili olarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın bize verdiği değere eşdeğer şekilde güçlü bir kadroyla, il başkanımızla beraber daha yüksek potansiyelde çalışarak AK Parti’yi hak ettiği yerde bulundurmayı hedefliyoruz. Bu ekiple başaracağımıza inanıyorum. Her önceki arkadaşlarımız da güçleri yettiğince davamıza hizmet ettiler. Ben de inşallah daha güçlü bir şekilde, başkanımızın bizden beklentilerini boşa çıkarmadan çalışıp AK Parti’nin kaybettiği oyları tekrar kazandırmayı hedefliyorum. Başkanımızın dediği gibi üç kademe şeklinde uyumlu, Yozgatlıların her kesimine ulaşacak ve her evine dokunacak şekilde siyasi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekibime güveniyorum. Bütün kadınlarımız kendine güvenen, siyasi birikimi ve gücü olan isimlerden oluşuyor. Bu sayede hem il başkanımızın, hem Yozgat’taki tüm beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum.”

Yönetim Listesi Belli Oldu

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları yönetimde yer alacak isimler şu şekilde: AK Parti Yozgat Kadın Kolları’nın yeni yönetiminde yer alan isimler şu şekilde: “Neziha Nazlıgül, Tuba Doğdaş, Esra Yılmaz, Melike Aslan, H. Eda Sümer, Hacer Demirci, Yasemin Ümüt, Saliha Sarıkaya, Ümran Soyal, Rümeysa Betül Macit, Satı Sargın, Esra Güneş, Zeynep Şıvgın, Ζeynep Bozok, Rabia Aslan, Güler Tuncer, Nuriye Adıyaman, Döndü Murat, Demet Ekici, Memiş Kabadayı, Gülsüm Şenpotuk, Tuba Güler, Şeyma Nur Özen, S. Nazlıcan Sargın, Bahar Ertuğrul, Hilal Akdoğan, Hacer Vural, Memduha Kargı, Arife Şahingöz, Habibe Koç, Yasemin Tarakçıoğlu, Medine Karaslan, Esra Öztürk, Emine Sarıaslan, Arzu Kocaaslan, Saray Bozkurt Çakır, Sultan Türkeşkul, Müşerref İşbilen.”