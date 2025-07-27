Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan başta olmak üzere 14 ilçeden teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Elitaş, "Bu dava sizinle başladı, sizinle büyüdü, sizinle devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Program öncesi konuşma yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Türkiye’nin bir yandan doğal afetlerle bir yandan da bilgi kirliliğiyle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Yozgat’ta da bu mücadelemiz sürüyor. Son günlerde artan sıcaklıklar sadece ormanları değil, tarım alanlarımızı da etkiledi. Bu durumu yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimizle istişare halindeyiz ve gerekli adımları atacağız" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise konuşmasında teşkilat içi eğitimin önemine dikkat çekti. 2012 yılında aynı salonda siyaset akademisi sertifikası aldığını hatırlatan Şahan, "Bizde eğitim bitmez, seçim bitse de hizmet anlayışı sürer. Yozgat'ın ve Türkiye'nin yapacak çok işi var" dedi.

Programda konuşan gazeteci Melik Yiğitel, Yozgat ve Kayseri arasındaki güçlü kültürel bağlara dikkat çekerek, "Kayseri’de yaklaşık 150 bin Yozgatlı yaşıyor. Bu iki şehir hem kültürleriyle hem de siyasete kazandırdığı isimlerle birbirine kenetlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, gazeteci Zafer Şahin medya ve iletişim üzerine; şair ve yazar Nurullah Genç, AK Parti’nin değerleri üzerine; Dr. Tarkan Zengin ise kişisel gelişim konularında katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Teşkilat Akademisi eğitim programının ilk oturumuyla başlayan süreçte, 14 ilçeden kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı. Etkinlik, teşkilat içi bilgi birikimini artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendi.