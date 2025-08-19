Bilal Şahin Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ile Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir yaptı.

“AK Parti 23 Yılda Türkiye’ye Çağ Atlattı”

İl Başkanı Hasan Kandemir, konuşmasında, AK Parti iktidarının Türkiye’ye kazandırdıklarını anlattı.

Kandemir, “AK Parti 23 yıl iktidarda kalmasaydı, Türkiye silah üretemez, İHA’ları, SİHA’ları, KAAN’ı göremezdi. Ülkemiz bölünmüş, Kandil Ankara’ya hâkim olurdu. Askerî ve siyasi vesayet altında ezilirdik. ‘Terörsüz Türkiye’yi hayal bile edemezdik. Başörtüsü zulmü sürer, genç kızlarımız eğitim hakkından mahrum kalırdı. Enerji keşiflerine kavuşamazdık” dedi.

Yozgat’a yapılan yatırımları hatırlatan Kandemir, “2 bin 200 personeli olan Yozgat Şehir Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, 24 bin öğrencili Bozok Üniversitesi, bin 100 personelli Yozgat Cezaevi, Yüksek Hızlı Tren, havaalanı, adalet sarayları, liseler, hükümet binaları hayal olurdu. OSB’deki fabrikalar olmaz, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanamazdı. İşsizler ordusu oluşurdu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Dünya Ülkeleri Arasında Yerini Aldı”

Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çeken Kandemir, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye 1,4 trilyon dolarlık millî geliriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında. 86 milyon vatandaşımızın her biri 16 bin dolarlık hayat seviyesine sahip. Hukuk düzeni saat gibi çalışıyor. Yolsuzluk yapanlar adalet önünde hesap veriyor. Savunma sanayimiz önünde dünya şapka çıkarıyor. Türkiye bu nimetlere AK Parti sayesinde kavuştu. Muhtıralar verdiler, Gezi olaylarıyla, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle engellemeye çalıştılar ama muvaffak olamadılar.”

Kandemir, AK Parti’nin Türkiye’yi tarihinin en büyük deprem felaketinden ve pandemi sürecinden başarıyla çıkardığını belirterek, “Millet hizmete öyle alıştı ki dev projeler artık normal karşılanıyor. AK Parti 23 yılda Türkiye’ye çağ atlattı. Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu Yozgat’ta Daha Da Güçlenecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Yozgat’ta yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarında demokrasi, kalkınma ve hak özgürlükler alanında tarihi adımlar attığını söyledi.

“Milletimizle Gönül Köprülerimizi Güçlendireceğiz”

Uygur, gün boyunca Yozgat merkezi ve ilçelerinde vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, “Bugün Yozgat’ta hem milletvekillerimiz, hem teşkilat mensuplarımız, hem de kıymetli hemşehrilerimizle gönül köprülerimizi bir kez daha güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Yozgat’ımızda bir adım daha ileriye taşıyacağız” dedi.

AK Parti’nin 14 Ağustos’ta kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlatan Uygur, “23 yıllık iktidarımızda milletimizin her ferdine hizmet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2002’den itibaren vesayet odaklarına, darbe girişimlerine ve teröre karşı en büyük mücadeleyi verdik. Milletimizin güçlü desteğiyle bu zorlukların üstesinden geldik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Her Alanda Çehresi Değişti”

Uygur, AK Parti iktidarlarının sağlık, eğitim, ulaşım ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda büyük reformlar hayata geçirdiğini söyledi.

“Bir zamanlar hastanelerde rehin kalan cenazelerden bugün dünyanın her köşesine sağlık hizmeti götüren bir Türkiye’ye ulaştık. Savunma sanayimizde yerlilik oranını yüzde 17’den yüzde 80’lere çıkardık. Terörle anılan dağlarımızda bugün petrol üretiyor, turizm konuşuyoruz. Artık kamunun her alanında başörtülü kardeşlerimiz özgürce görev yapıyor” diyen Uygur, güçlü aile, güçlü kadın ve güçlü toplum vizyonuyla ilerlediklerini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye Hedefine Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Terörle mücadelede tarihi başarılar elde edildiğini kaydeden Uygur, “Bugün artık terörden arındırılmış bir Türkiye’den söz edebiliyoruz. Hakkari’nin dağlarında terör değil turizm konuşuluyor. Türkiye Yüzyılı hedefimizle, bu 23 yıllık kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menzilimize mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.

“Filistin Davasında En Güçlü Ses Türkiye”

Uygur, Türkiye’nin uluslararası arenada da güçlü bir rol üstlendiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek daha adil bir dünya çağrısını dile getiriyor. Filistin’de, Gazze’de yaşanan zulme karşı en güçlü ve dik duran ülke Türkiye’dir. Biz, ‘Nehirden denize özgür Filistin’ inancıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin uluslararası krizlerde çözüm odaklı bir aktör olduğunu vurgulayan Uygur, “Bugün Türkiye dünya siyasetinde yön veren, sözü dinlenen, güçlü bir ülke konumundadır” ifadelerini kullandı.

“Durmadan, Yolumuza Devam Edeceğiz”

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına seslenen Uygur, şunları kaydetti: “Biz bu topraklarda Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a kadar hep birlikte mücadele ettik. Bugün de aynı birlik ve kardeşlik ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizin desteğiyle ve dualarıyla önümüzdeki beyaz sayfaları eserlerimizle, hizmetlerimizle ve kardeşlik şarkılarıyla dolduracağız. Durmadan, yolumuza devam edeceğiz.”

“Türkiye yeni yüzyılına terörsüz bir şekilde adım atıyor”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları” programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa ederken terör belasından kurtulma yolunda tarihi bir süreç başlattığını söyledi.

“Türkiye Yeni Bir Çağa Adım Attı”

Milletvekili Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” anlayışıyla yola çıktığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Türkiye için ömrünü verdi. Bugün artık yeni bir çağ açıyoruz. Türkiye’nin yeni yüzyılını inşa ediyoruz ve bunu yaparken de Allah’ın izniyle ülkemizi terör belasından kurtarıyoruz” dedi.

Şahan, Türkiye’nin savunma sanayinde dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Bir zamanlar borç alan bir ülkeyken, bugün güçlü savunma sanayiyle adını dünyaya duyuran bir Türkiye var” diye konuştu.

“Yozgat, Vatanına Sadakatiyle Öne Çıkan Bir Şehir”

Konuşmasında Yozgat’ın tarih boyunca devletine bağlılığını vurgulayan Şahan, şunları kaydetti: “Biz Yozgatlılar olarak en fazla şehit veren iller arasında yer alıyoruz. Bu bizim için bir onur vesilesi. Allah’a şükürler olsun ki Yozgat’ımızda hiçbir zaman vatan haini çıkmamıştır, devletine ihanet eden olmamıştır. Bu kadim toprak, mert insanıyla her daim devletinin yanında olmuştur.”

Deprem felaketinde Yozgatlıların yardımlaşma ruhunu da ortaya koyduğunu belirten Şahan, “Yozgatlı, zor günlerde de milletine sahip çıkmış, en fazla yardım gönderen illerden biri olmuştur” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Davasına Sahip Çıkan Bir Teşkilatız”

AK Parti teşkilatının bütün kademelerinin birlik ve beraberlik içinde çalıştığını ifade eden Şahan, “Bizim bir güzelliğimiz de şudur; bizde görev almış bütün il başkanlarımız, il genel meclis başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bugün burada aynı masada, aynı salonda. Çünkü biz davamıza, partimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden sahip çıkıyoruz” dedi.

Şahan, programa katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

“Esnaf ve Sanatkarımız Ülkesine En Bağlı Kesimdir”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları” programında yaptığı konuşmada, AK Parti’nin halkla iç içe siyaset anlayışını sürdürdüğünü, esnaf ve sanatkarların da ülkenin bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Dört Bir Yanında Milletimizle Buluşuyoruz”

Akgül, Türkiye’nin her ilinde AK Parti teşkilatlarının toplantılar gerçekleştirdiğini belirterek, “Meclisin çalışmadığı bu dönemde, milletvekilleri ve teşkilatlarımızla birlikte illerimizi karış karış geziyoruz. Bugün de Genel Başkan Yardımcımızın katılımıyla Yozgat’ta önemli bir toplantı yapıyoruz. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur” dedi.

“Esnafımız Ülkesine En Bağlı Kesim”

Akgül, saha ziyaretlerinde esnaf ve sanatkarların öncelikli durak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Elbette ekonomik sıkıntılar var, ama esnafımız ülkesine en bağlı, en çok şükreden kesimdir. Onlarla sahada güçlü bir iletişim içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle esnafa ciddi kaynak aktarıldı. Türkiye genelinde 280 milyar lira destek sağlanırken, sadece Yozgat’ta 8 milyar liralık kredi esnafımıza dönüyor. Bu da çarkın dönmesine, katma değer yaratılmasına vesile oluyor.”

“23 Yıldır Milletimizle Omuz Omuzayız”

Parti içi sadakate dikkat çeken Akgül, “23 yıldır milletimizin desteğiyle, aşk ve şevkle çalışıyoruz. Bazen eleştirildik, yanlış anlaşılmalar oldu ama hiçbir zaman ülkemizden, partimizden, Cumhurbaşkanımızdan kopmadık. Bizde makam, mevki için siyaset yapılmaz. Çalışmamızın tek sebebi Allah rızası ve çocuklarımızın geleceğidir” ifadelerini kullandı.

“Birlik İçinde Daha Güçlü İşler Yapacağız”

AK Parti teşkilatının birlik ruhuyla hareket ettiğini dile getiren Akgül, “Kurulduğumuz günden beri menfaat beklemeden davamıza gönül veren bütün kardeşlerimizle Yozgat’ta daha güçlü işler yapmaya devam edeceğiz. Bazen hatalarımız olabilir ama bir aile çatısı altında bunları telafi ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Erkan ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Sorgun Araplı Belde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve Belediye Meclis Üyeleri; İbrahim Atıl, Zülfikar Ayaz, Yaşar Atik ve Bekir Başar, aldıkları kararla AK Parti’ye geçerek rozetleri takıldı.