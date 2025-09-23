Toplantıya İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün katıldı.

Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Başkanı Kandemir, önümüzdeki dönemde ilçelerde saha çalışmalarının artırılacağını, üye ziyaretleri ve halk buluşmalarının yoğunlaştırılacağını belirtti.

Kandemir, “Milletimizin güçlü yarınları için birlik, inanç ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilat olarak sahada olmaya ve halkımızla buluşmaya önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, önümüzdeki aylarda il genelinde gerçekleştirilecek toplantılar, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik kampları ve vatandaş odaklı bilgilendirme programlarının planlandığı aktarıldı. İl Başkanlığı, bu etkinliklerle hem teşkilat içi koordinasyonu güçlendirmeyi hem de halkla iletişimi artırmayı hedefliyor.