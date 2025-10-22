Toplantıya AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammet Ali Gün, İl Yönetim Kurulu ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, teşkilatın çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Birlik, beraberlik ve teşkilatımızın hedefleri üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. AK kadrolar olarak her geçen gün daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Ayın Gönüllüsüne Teşekkür Belgesi

Toplantı kapsamında, AK Parti Yozgat teşkilatında ayın en çok üye kazandıran gönüllüsü Nazım Karaca’ya İl Başkanı Hasan Kandemir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kandemir, teşkilata gönülden katkı sunan tüm partililere teşekkür ederek, “Davamıza inanç ve gayretle emek veren tüm gönüllülerimize minnettarız. Birlikte daha güçlü bir Yozgat, birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.