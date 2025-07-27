Toplantı, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı binasında, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın yanı sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, Teşkilat Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Milletvekili Şahan, yaklaşan seminerin içeriği, organizasyonel süreci ve parti teşkilatının katkıları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Şahan, “Yarın yapılacak seminer öncesi, Milletvekilimiz ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül, İl Başkanımız Hasan Kandemir, İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanımız Mücahit İbrahim Çelik, Teşkilat Başkanımız Kazım Emiroğlu Şimşek ve teşkilat mensuplarımızla birlikte parti binamızda verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Şahan, toplantının amacının yalnızca seminer öncesi son hazırlıkları değerlendirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda parti teşkilatının sahadaki çalışmaları, vatandaşlarla iletişim süreçleri ve yaklaşan döneme ilişkin stratejilerin de gündeme alındığını ifade etti.

Toplantının birlik ve beraberlik vurgusu içinde geçtiğini dile getiren Şahan, “Teşkilatımızla olan bu tür istişareler, hem motivasyonumuzu artırıyor hem de sahadaki karşılığı yüksek sonuçlar doğuruyor. Hep birlikte, Yozgat’ımız için daha fazla çalışmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.