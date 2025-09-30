İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, il yönetim kurulu üyeleri ve birim başkanları katıldı.

Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar, ilçelerdeki teşkilat faaliyetleri ve önümüzdeki döneme dair planlamalar ele alındı. Ayrıca sahada gerçekleştirilen ziyaretler, üyelerle iletişim ve vatandaş buluşmaları değerlendirildi.

İl Başkanı Kandemir, toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Teşkilatımızın her kademesi, önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek” dedi.

Gündem maddeleri arasında yer alan sağlık politikaları konusunda, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Sağlık Politikaları Başkanı Nejla Sarıtaş Aslan tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, hükümetin sağlık alanında yaptığı yatırımlar, yeni projeler ve yereldeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin başlıklar aktarıldı.

Toplantıda ayrıca vatandaşla daha güçlü iletişim kurulması, taleplerin yerinde dinlenmesi ve çözüm odaklı bir anlayışla hizmet edilmesi gerektiği ifade edildi.

İl Başkanı Kandemir, AK Parti’nin sahadaki gücünün teşkilatların aktif çalışmalarıyla mümkün olduğunu belirterek, il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.