Ak Parti Yozgat’ta 4 Ilçe Başkanını Atadı

AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinin ortak aldığı karar doğrultusunda, AK Parti Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen atamalarla yeni ilçe başkanları belirlendi.

YENİ İSİMLER GÖREVE BAŞLADI

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanlığına Hacı Yıldırım, Çayıralan İlçe Başkanlığına Ferhat Filiz, Yenifakılı İlçe Başkanlığına Recep Karabulut ve Çandır İlçe Başkanlığına Cafer Çakıcı atandı. Bu atamalar, partinin yerel teşkilatlarını güçlendirmek ve etkinliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Atama sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İl Başkanı Çelebi Altuntaş, yeni ilçe başkanlarıyla birlikte fotoğraf çektirerek, görevlerinde başarılar diledi.

Milletvekili Abdulkadir Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ilçe başkanlarına başarı dileklerini iletirken, görevi devreden başkanlara da bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti. Akgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in tensipleriyle atanan Hacı Yıldırım, Cafer Çakıcı, Ferhat Filiz ve Recep Karabulut’a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, görev devreden Osman Düğenci, Mehmet Orak, Osman Adanur ve Selma Uçar’a verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde AK Davamızın başarısı için durmak yok, yola devam. Her şey Yozgat için, her şey Türkiye için.”

Milletvekili Süleyman Şahan da sosyal medya üzerinden yeni ilçe başkanlarını tebrik ederek, eski başkanlara teşekkürlerini iletti. Şahan, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin olurlarıyla göreve getirilen Hacı Yıldırım, Cafer Çakıcı, Ferhat Filiz ve Recep Karabulut'u tebrik ediyor, önceki başkanlarımız Osman Düğenci, Mehmet Orak, Osman Adanur ve Selma Uçar’a verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlçemize ve partimize hizmet yolunda Rabbimden üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Çelebi Altuntaş da yeni atamaların partinin geleceği için hayırlı olmasını diledi ve tüm ilçe başkanlarına başarılar diledi. Başkan Altuntaş, “AK Parti olarak, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Yozgat’a ve ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz” diye konuştu.