Ak Parti Yozgat Teşkilatından Çevreye Duyarlı Hamle Ağaçlandırma Çalışması Yapıldı!

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı, “Gelecek İçin Yeşil Kalkınma” vizyonu kapsamında Yozgat Kirazlı Göleti mevkisinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Gelecek İçin Yeşil Kalkınma” vizyonuna destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ile Sosyal Politikalar Başkanı Sedat Üstüntaş’ın öncülüğünde 50 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Başkan Gün, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 25 yıllık AK Parti siyaset anlayışının çevre, toplum ve insan odaklı olduğunu belirterek, “Bizler AK Parti Yozgat Merkez İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak yeşil çevre ve yeşil kalkınma anlayışına katkı sunmak amacıyla bu fidanları diktik. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.