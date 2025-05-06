AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Hasan Kandemir başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün’ün yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, Merkez İlçe Yönetimi ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Yeni dönemin yol haritasının ele alındığı toplantıda teşkilat çalışmaları istişare edildi, Yozgat’ın öncelikli meseleleri değerlendirildi.

Katılımcılar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.