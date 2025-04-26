AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, 27. ve 28. Dönem Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Yozgat İl Koordinatörü Mustafa Hakan Özer’in katılımlarıyla AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantı, İl Başkanı Hasan Kandemir’in başkanlığında, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar ve il teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda il ve ilçe teşkilatlarının saha çalışmaları masaya yatırılırken, yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve gelecek döneme ilişkin hedefler belirlendi.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan İl Başkanı Kandemir, "Tanışma, istişare ve değerlendirme süreçleriyle güçlenen teşkilat yapımız, Yozgat’ımıza ve milletimize hizmet etme yolunda kararlılıkla ilerliyor. İnandığımız yolda, daha güçlü bir teşkilat yapısıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.