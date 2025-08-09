Toplantıya İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde millet için yapılacak çalışmalar ile yeni hedefler ele alındı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.