CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımı tepki çekti. Özkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun "gösteriş müptelası" diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

“BUNUN ADI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLAMAZ”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Tuncay Özkan’ın paylaşımının ardından cevap olarak; “Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz ise sahibine aittir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak sözler sarf eden CHP'li Tuncay Özkan'ı şiddetle kınıyor, pislik saçan ağzından sarfettiği sözleri misliyle kendisine iade ediyorum. Bunun adı siyaset olamaz. Bunun adı ifade özgürlüğü hiç olamaz. Bu çürümüşlüktür, alçaklıktır, ahlaksızlıktır, hadbilmezliktir. Sarf ettiğin bu kirli sözlerle görüyorum ki senden milletin vekili değil olsa olsa bu millete ve bu ülkeye düşman odakların maşası olur. Seni gidi kudurmuş seni!”

“HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİDİR”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise Özkan’ın paylaşımının ardından Özkan’a tepki gösterdi. Şahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Milletvekili sıfatını kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şovmen üslubuyla hakaret etme cürretinde bulunan Tuncay Özkan'ın bu tutumu kabul edilemez! Bu tür düşmanca ve seviyesiz saldırılar, hem bireysel hem de kurumsal ciddiyeti hiçe saymaktadır. Siyasetin getirdiği sorumluluklarını taşıyamayan, kaos ve kargaşadan beslenen bu kişi hukuk önünde hesap vermelidir”