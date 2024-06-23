Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Şov yapmıyoruz zarar gören çiftçilerimizin derdine derman olmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, bazı partililer ile birlikte ilçe ve beldelere ziyaretlerde bulundu.

“SIKINTILARI PAYLAŞIYORUZ, ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

AK Partili heyet, sadece bayram coşkusunu değil, sel ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilerle de bir araya gelerek acılarını dinledi. Milletvekili Akgül, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Şov yapmıyoruz, sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerekli görüşmeler yaptık." dedi.

SÜRECİ İLK GÜNDEN BERİ TAKİP EDİYORUZ

Milletvekili Akgül, yağışların yol açtığı zararın boyutlarını Vali Mehmet Ali Özkan ile görüştüğünü belirterek, "Süreci yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Akgül, zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milletvekili Süleyman Şahan da benzer ifadeler kullanarak, “Milletvekili ağabeyimiz Abdulkadir Akgül, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ve kıymetli partililerimizle ile birlikte hem bayramlaşma hem de yağışlar sebebiyle zarar gören vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dün olduğu gibi bugün de, yarında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Vekilimiz Abdulkadir Akgül’ünde ifade ettiği gibi yağışların sebep olduğu zararın karşılanması ve çiftçilerimize gerekli kolaylıkların sağlanması için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti sarf edeceğiz. Çiftçilerimiz endişelenmesin her zaman yanlarında olacağız. Bu vesile ile bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş’ta Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a teşekkür ederek, “İlimizin ağabeyi değerli Vekilimiz Abdulkadir Akgül ve değerli Vekilimiz Sayın Süleyman Şahan’la birlikte afattan zarar gören çiftçilerimizle bir araya geldik. İlçelerde partililerimiz ve vatandaşlarımızla bayramlaşma programı gerçekleştirdik. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşadık. Ziyaretlerimiz de önceliğimiz yağışlardan zarar gören çiftçilerimize ayırdık. Sayın Vekilimiz Abdulkadir Akgül, çiftçilerimizin her zaman yanında olduğunu ve yaraların yani zararlarının karşılanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların da erteleneceği müjdesini verdi. Bu çiftçilerimiz açısından son derece önemli bir gelişme bu konuda bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. AK Parti hizmet partisidir. Sayın vekillerimiz Akgül, Şahan ve bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“SAMİMİ YAKLAŞIM, ETKİN ÇÖZÜMLER”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve ilçe başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Akgül, "Vatandaşlarımızın yanında olmaktan ve sorunlarını çözmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte samimi bir şekilde çözümler üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret edilen vatandaşlar ise AK Parti heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaşadıkları sıkıntıları paylaşmanın kendilerine moral verdiğini ifade ettiler.

Ziyaret programı kapsamında, AK Partili heyet ilk olarak Sarıkaya ilçesine gitti. Burada AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından sırasıyla Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy, Çandır, Çayıralan, Sorgun, Akdağmadeni, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Saraykent ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi.