AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Milletvekili Şahan ziyarette Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi ve İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek'ten hastanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şahan Hastanede çalışan personeller, tedavi gören hastaları ve hasta yakınları ziyaret ederek sohbet etti.

Milletvekili Süleyman Şahan yaptığı açıklamada, “Hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin, çalışan personellerimize kolaylıklar versin. Yöneticilerimize misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.