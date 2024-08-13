AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Şehir Hastanesini Ziyaret Etti5

Milletvekili Şahan ziyarette Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi ve İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek'ten hastanenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Şehir Hastanesini Ziyaret Etti7

Şahan Hastanede çalışan personeller, tedavi gören hastaları ve hasta yakınları ziyaret ederek sohbet etti.

Şehir Hastanesini Ziyaret Etti3

Milletvekili Süleyman Şahan yaptığı açıklamada, “Hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin, çalışan personellerimize kolaylıklar versin. Yöneticilerimize misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi