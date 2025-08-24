AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberindeki heyetle birlikte saha çalışması gerçekleştiren Şahan’a; AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal, İlçe Başkan Yardımcıları, Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin, İlçe Koordinatörü Suat Tinel, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Dıvrak ve parti teşkilat mensupları eşlik etti.

Sanayi esnafı ile tek tek görüşerek onların beklentilerini dinleyen Milletvekili Şahan, ziyarette yaptığı açıklamada, esnafların toplumun ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Şahan, “Sorgun Sanayi Sitesi’nde değerli esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek hem hal hatır sorduk hem de sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduk. Esnaflarımızın dile getirdiği talepleri not aldık. Bizler her zaman sahadayız, milletimizin yanındayız. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Esnafların sıcak ilgisiyle karşılanan ziyarette, karşılıklı sohbetler yapılırken vatandaşların gündeme dair düşünceleri de paylaşıldı. Şahan, ziyaretin sonunda tüm esnafa hayırlı ve bol kazanç dileklerini ileterek birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.