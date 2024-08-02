AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Çiğdemli Belediyesini ziyaret etti.

Milletvekili Şahan, Belediye Başkanı İsmail Biçer’den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, “Mevlidimize katılan Yozgat Milletvekilimiz sayın Süleyman Şahan beyi, Cuma namazı sonrası Belediye Başkanlık makamımızda ağırladık. Gündemimizdeki ihtiyaçlarımızı kendisine ilettik ve her konuda birlikte hareket edip yardımcımız olacağının sözünü aldık. Ziyaretinden onur duyduğumu belirterek, kendisine ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.