AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ilçe ziyaretleri kapsamında Çandır’a giderek bir dizi kurum ziyaretinde bulundu. Şahan, ziyaretlerinde ilçe yöneticileri ve çalışanlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Başkanı Cafer Çakıcı, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aslantaş, Gençlik Kolları Başkan Vekili Nafis Korkmaz ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Çandır Kaymakamı Muammer Oğuzhan Yüce’yi ziyaret eden Milletvekili Şahan, ilçenin gelişimi ve hizmetlerin etkinliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Misafirperverlikleri için Kaymakam Muammer Oğuzhan Yüce’ye ve tüm kaymakamlık personeline teşekkür eden Şahan, “Birlikte, güçlü bir Çandır için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şahan, Kaymakamlık ziyareti ardından Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye hizmetleri ve ilçe için planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çandır İlçe Emniyet Amirliği’ni de ziyaret eden Milletvekili Şahan, görev başındaki polislerle görüştü.

Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alan Şahan, “Kamu düzeninin sağlanmasında ve vatandaşlarımızın güvenliğinde büyük özveriyle çalışan polislerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin son durağı Çandır Devlet Hastanesi oldu. Başhekim Ali Aydoğdu, Hastane Müdürü Bekir Özgüleşir ve sağlık çalışanlarıyla görüşen Şahan, sağlık hizmetlerinin işleyişi üzerine bilgi aldı. Ayrıca hasta ziyaretleri gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Şahan, tüm ziyaretlerinde kurumların çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunduğunu belirterek, “Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.