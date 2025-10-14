AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Ekonomi Çalıştayı’na katıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Şahan, Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonomi Çalıştayı”na katıldı.

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un yanı sıra 81 ilin üç kademe Ekonomi İşleri Başkanları katılım sağladı.

Milletvekili Süleyman Şahan, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Genel Başkan Yardımcımız ve Ekonomi İşleri Başkanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin ev sahipliğinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş’un sunum yaptığı ve 81 il üç kademe Ekonomi İşleri Başkanlarımızın katıldığı Ekonomi Çalıştayı’na Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak katılım sağladık. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.