AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın, aile büyüğü olan Hasan Şahan dualarla uğurlandı.

Milletvekili Şahan, aile büyüğü olan Hasan Şahan’ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Hasan Şahan’ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.

Hasan Şahan, Milletvekili Süleyman Şahan’ın değerli aile büyüğü olarak tanınıyordu. Aile içindeki yeri ve önemi büyük olan Şahan’ın kaybı, Şahan ailesi ve yakın çevresi için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Bu acı günlerinde, Milletvekili Süleyman Şahan ve ailesinin yalnız olmadıkları, kendilerine destek olanların sayısının fazla olduğu ifade ediliyor.

Milletvekili Şahan, cenaze törenine katılan, telefonla arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkürlerini ileterek, Bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına, yakınlarına ve destekçilere Allah razı olsun. Bu desteklerin, acımızı bir nebze hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.