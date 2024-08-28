Yapmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Milletvekili Şahan, Kadışehri ilçesini ziyaret etti.

İlçede biri dizi ziyarette bulunan Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Özübek ve parti teşkilatı ile birlikte, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimsek’i, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hasan Baran’ı, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kuntay Aybars’ı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kılıç’ı, İlçe Müftü Vekili Emrah Şahin’i, kaymakamlık ek hizmet binasında bulunan kurum müdürlerini, ilçede hizmet veren esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Şahan Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimsek’i makamında ziyaret ederek belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahan, “Halıköy Belediye Başkanımız Zeki Şimsek Beyefendiyi, Kadışehri İlçe Başkanımız Hakan Özübek ve parti teşkilatımız ile birlikte makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Sayın Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.

ESNAFI UNUTMADI

Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Özübek ve parti teşkilatı il birlikte Kadışehri ziyareti kapsamında esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafla sohbet eden ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Şahan, bu nazik ziyaretleri ve sıcak karşılamaları için Kadışehri esnafına teşekkürlerini sundu.

Şahan, "Güler yüzlü ve hoş sohbetlerinden dolayı tüm esnafımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak, esnaf için hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.